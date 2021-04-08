Karar yazarı İbrahim Kiras: Kanal İstanbul'un aslında "lüks konut projesi"nden başka bir şey olmadığı ortada

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Montrö Sözleşmesi tartışmalarının Kanal İstanbul projesine ideolojik meşruiyet oluşturmaktan ibaret olduğunu belirterek, "Ekonomik maliyeti yanında ekolojik felaketlere yol açacak, İstanbul’un oksijen kaynağını kurutacak, doğal çevreyi ve tarım alanlarını betona gömecek bu girişimin aslında bir tür “lüks konut projesi”nden başka bir şey olmadığı ortada" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız" sözlerine işaret eden Kiras, "Şimdi… Söz konusu pahalı konut projesini “inadına” yapmak istemesinin sebebini iktidar kendi tabanına nasıl açıklayacak? Her zaman her konuda kullanageldiği aracı kullanarak… Bugüne kadar kendisine bütün kapıları açmış olan anahtarı cebinden bir kere daha çıkararak… Yani konuyu “dış güçlerle mücadele” torbasına sokarak… Lüks konut projesini ülkemizin uluslararası sisteme kafa tutma girişimi diye pazarlayarak…

Bu doğrultuda, “Hükümetin bu sözleşmenin elimizi kolumuzu bağlayan zincirini kırmak için harekete geçtiği” propagandası yapılıyor epeydir el altından... Son birkaç gündür de “Emekli amirallerin bunu durdurmak isteyen dış güçlerin maşası olarak devreye sokuldukları” bölümü eklendi hikâyeye..." ifadelerini kullandı.

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