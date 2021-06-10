Karar yazarı İbrahim Kiras: İktidarın hangi yanlışını dile getirseniz, "2023'e kadar seçim yok" cevabını alıyorsunuz; tuhaf değil mi bu?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, İktidarın yanlışları ve icraatları eleştirildiğinde "2023'e kadar seçim yok" yanıtı verildiğini belirterek, "Siz hiç seçim falan demeseniz de -niyetiniz bilindiği için- hemen bu otomatik cevabı alıyorsunuz. Yapılan icraatın savunulması, eleştirinizin çürütülmesi vs. akla gelmiyor. Tuhaf değil mi bu da?

Bir de seçim kelimesini telaffuz etsin etmesin, muhalefet partilerinin liderleri alenen erken seçim istemekle suçlanıyor! “Erken seçim komplosu” lafları bile ediliyor. Hatta malum suç örgütü liderinin ortalığı kasıp kavuran ifşaatı da bu komplonun parçası sayılıyor. Türkiye'nin düşmanları bu ülkede bir erken seçim yapılsın da iktidar değişsin diye tezgahlıyormuş bu işleri." diye yazdı.

"Kontrol edilen ama yönetilemeyen" bir devlet makinasının yanlış ellerde her gün biraz daha yıprandığını ve arızalandığına işaret eden Kiras, "Ekonominin durumu ortada… dış politikanın, tarımın, eğitimin vs. durumu ortada…

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de illegal ve kriminal yapılarla yaşanan yasak ilişkilerin tatsız meyvaları çıktı ortaya… Yolsuzluklar artık örtülemez hale geldi.

Bu tablo “olur böyle şeyler” denilip geçilecek gibi bir tablo değil." ifadelerini kullandı.

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