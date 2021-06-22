Karar yazarı İbrahim Kiras: İktidar cenahının dili abartı kotasını çoktan doldurdu, "Bugünkü Türkiye" diye hiç görmediğimiz acayip bir ülke tasvir ediliyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, iktidarın dilinin abartılı olduğunu belirterek, "Anlatılan hadiseler neredeyse paralel evrende geçiyor. “Bugünkü Türkiye” diye hiç görmediğimiz acayip bir ülke tasvir ediliyor. Ekonomik büyüklük itibariyle dünyadaki ilk on ülke arasına girmeye hazırlandığımız söyleniyor mesela. Oysa biliyoruz ki ilk 20’deki yerimiz tartışılıyor halihazırda. Mesela “Amerika’ya meydan okuduğumuza” dair bir rivayet dolaştırılıyor el altından. Oysa Washington’la aramızı düzeltmek için herkesin askerini çektiği Afganistan’da Taliban’la çatışmayı göze alarak muharip birlik bulundurmayı önerdik Biden yönetimine. Onlar da memnun oldular tabii bu fedakarlığımız karşısında.

Galiba “siyaset olarak” vatandaşın duymaktan hoşlanacağı şeyleri söylemek gerektiği düşünülüyor. Gelgelelim bunun bir ölçüsü olmayınca en acıklı dramlar bile komediye dönüşebiliyor. Vatandaşın kendisine -kibar ifadeyle- “doğruların söylenmemesinden” rahatsız olabileceği de hiç hesaba katılmıyor. Başka çare görülmüyor belki de." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "aşı tedarikinin güç olduğu dönemde bağlantılarımız sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz" sözlerini hatırlatan Kiras, "Sahiden de öyle mi oldu? “Hızlı aşılama” kısmı doğru. Türkiye’nin sağlık sistemi bu sürecin hızla tamamlanabilmesine imkân veriyor. Ancak ne yazık ki biz haritada yerini bulamayacağımız ülkelerde bile aşılama çalışmaları belirli bir noktaya geldikten sonra süreci başlatabildik. İşin doğrusu, sebebi meçhul “Çin aşısı inadı” yüzünden bu ülke belki altı ayını kaybetti. Bu inat yüzünden bu altı ay içinde kaybettiğimiz canların sayısı belli değil." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...