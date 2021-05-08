Karar yazarı İbrahim Kiras: Galiba vatandaşı memnun etmek yerine ikna etmek daha ekonomik görünüyor; din, kitap, vatan, millet nutukları bedava çünkü...

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP iktidarının akla mantığa sığmayan birtakım işleri "yanlışlıkla, bilmeden, düşünmeden veya kazara" yaptığının varsayıldığını belirterek, "“Zor zamanlarda” kullanmak üzere saklanan 46 milyar TL tutarındaki ihtiyat akçesi -elbette siyasi olarak zor bir zaman olan- yerel seçim sürecinde harcanmıştı hatırlarsanız… “İhtiyat akçesi harcanmasaydı şimdi esnafa verilecek para bulunurdu” diye bir düşünce var… Teorik olarak doğru bir düşünce bu.

128 milyar dolar rezerv de aynı dönemde eritilmemiş olsaydı bugün -Merkez Bankası’nın belirli seviyede karşılıksız para basması da dahil- birtakım ekonomik önlemlerin hayata geçirilmesi yolunda değerlendirilebilirdi. Ancak bu da ancak teorik olarak doğru bir akıl yürütme. Normal bir zihin, normal bir hükümet, normal bir siyasi zihniyet açısından geçerliği olan bir akıl yürütme." diye yazdı.

AKP iktidarının her gününü, son gün gibi yaşadığına işaret eden Kiras, "Elbette hâlâ seçimde oy kullanacak olan vatandaşın desteğine ihtiyaç var. Bunun için vatandaşın memnuniyetinin temin edilmesi gerektiği de biliniyor ama tercihte bulunmak gerektiğinde hükümetin ilk tercihi bu olmuyor. Galiba vatandaşı “memnun etmek” yerine “ikna etmek” daha ekonomik görünüyor. Memnun etmenin maddi maliyetini başka alanda değerlendirip ikna etmenin bedava yollarını kullanmak daha cazip. Din, kitap, vatan, millet nutukları bedava çünkü…

Farklı bir mantık rol oynuyor bugünkü iktidarın bütün tercihlerinde… Mantıksız değil." ifadelerini kullandı.

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