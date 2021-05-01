Karar yazarı İbrahim Kiras: Çin ve Alman aşılarından yeni tedarik ümidimiz kalmamış durumda, imzalanmış sözleşme varsa niye "sıkıntı" yaşıyoruz?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Önümüzdeki iki ay aşı tedarikinde sıkıntı çekeceğiz ama daha sonra bolluk gelecek" açıklamalarına işaret ederek, "Bolluk derken Sinovac ve Biontech gibi mevcutların dışında üretilecek yeni aşıların çıkması kastediliyor. Demek ki Çin ve Alman aşılarından yeni tedarik ümidimiz kalmamış durumda. Oysa aynı bakan “Şubat’a kadar 50 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalandı” demişti vaktiyle. İmzalanmış bir sözleşme varsa niye “sıkıntı” yaşıyoruz peki?" diye yazdı.

Türkiye'de şu ana dek 8 milyonu aşkın kişinin aşı olduğunu vurgulayan Kiras, "Toplam 16-17 milyon doz aşı tedarik edildiği anlaşılıyor. Bakanın açıklamasının haricinde birinci dozun uygulandığı kişilere verilen randevuların önce iptal edilip sonra yeniden iadesi de gösteriyor ki elde kalan miktar fazla değil. Yani taş çatlasın 20 milyon doz aşı gelmiş olabilir bugüne kadar Türkiye’ye. Bunun ne kadarının “hemşehri torpiliyle” aldığımız Biontech aşısı olduğu da belirsiz." ifadelerini kullandı.

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