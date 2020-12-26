Karar yazarı İbrahim Kiras: Bugünkü istikamet devleti kurtarmak adı altında devleti yıkma girişimi adeta

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmasıyla yargının tamamen siyasallaştığını belirterek, "Bu ülkemizin, milletimizin ve devletimizin geleceğine dair karanlık bir tablo. Büyük bir tehlike. “Devletin bekası” için hukukun bir an önce ayağa kaldırılması lazım. Ama Türkiye’de “hukuku savunmak” özellikle bugünkü siyasi konjonktürde tehlikeli bir tuzağa dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanı halen yargılanmakta olan birileri hakkında “Elbette suçludur, mahkemeden başka yönde bir karar beklemeyin” diyorlarsa buna itiraz edemiyorsunuz. “Buna yargı karar vermeli” diyemiyorsunuz. Çünkü bahsedilen kişi terör örgütüyle arasına mesafe koymadığı için eleştirdiğimiz bir siyasetçi. Türk toplumunun ezici çoğunluğunun tepkisini ve öfkesini çeken -ve tam da bu yüzden siyasi enstrüman olarak işe yarayan- bir kişinin hukuk çerçevesinde yargılanması gerektiğini söyleyecek olursanız “Sen terör destekçilerini savunuyorsun” suçlamasına muhatap olabiliyorsunuz." diye yazdı.

Bugünkü tablonun devleti kurtarmak adı altında devleti yıkma girişimi gibi olduğunu, kurumları olmayan bir devlet inşa edildiğine işaret eden Kiras, "Kurumları etkisizleştirip devlet idaresini kişiselleştirince işler hızlanmıyor, problemler daha kolay çözülmüyor. Onlar seçim mitinglerindeki vaatlerdi. “Türk tipi” Başkanlık rejimine geçtikten sonra ekonomide, dış politikada ve diğer tüm alanlarda vaat edilenden aksi yönde ortaya çıkan gelişmeler bile yanlış yolda olduğumuzu göstermeye yeter aslında.

Türk tipi Başkanlık rejimi bir yönetim zihniyetinin ifadesi. Onunu için ekonomide başka, eğitimde veya dış politikada başka türlü sonuç vermeyecektir. Demek ki yargıdaki problemle ekonomideki problem özünde aynı. Çözüm yolları da farklı değil: Şimdiki yönetim zihniyetinin değişmesi. Bunun dışında bir çaresi de yok." ifadelerini kullandı.

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