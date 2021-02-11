Karar yazarı İbrahim Kiras: Bugünkü iktidar uygulamalarıyla toplum barışının, hukukun üstünlüğünün ve millet olma cihazlarımızın en büyük yıpratıcısı

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, halkın gündemini işgal eden sorunlarla iktidarın tartışması istenen konuların başka olduğunu belirterek, "İlle de batan ekonomiyi mi tartışmak istersiniz? İlle de cebimizdeki paranın değerinin niye yarı yarıya düştüğünü mü sorgulamak istersiniz? İlle de dış politikadaki “atar giderlerin” sonuçlarını mı konuşmak istersiniz?

İlle de hayat pahalılığını, işsizliği, Merkez Bankasının ihtiyat akçesinin yerel seçimde harcanmasını, 140 milyar dolarlık rezervin akıbetini, yolsuzlukları, akraba saltanatını, pandemi sürecindeki uygulamaları, dağıtılamayan maskeleri, tedarik edilemeyen aşıları maşıları mı konuşmak istiyorsunuz?" diye yazdı.

Anayasa tartışmalarıyla, toplumdaki ideolojik fay hatlarının açığa çıkarılacağına işaret eden İbrahim Kiras, "Bugünkü iktidar uygulamalarıyla toplum barışının, hukukun üstünlüğünün ve millet olma cihazlarımızın en büyük yıpratıcısı. Anayasa tartışmasını açmasının sebebi de yeni bir anayasaya ihtiyaç duyması değil. Anayasa tartışmaları başladığında keskinleşeceğini bildiği ideolojik kamplaşmanın, kutuplaşmanın ve kavgaların sağ/muhafazakâr tabanı konsolide etmesini kolaylaştıracağını, en azından Cumhur İttifakı’nın tabanını kenetleyeceğini düşünmesi. Daha doğrusu, bunu ümit etmesi…

Ayasofya imamının fitilini yakmaya kalkıştığı “laiklik tartışması” da bu bakımdan değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

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