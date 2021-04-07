Karar yazarı İbrahim Kahveci: Zam furyası kapıda

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Kasım 2020'de yeniden çift haneye çıkarak yüzde 11.35'e çıkan maliyet farkının Mart 2021'de yüzde 17.46'ya yükseldiğini belirterek, "Şu şekilde izah edelim: Eğer ÜFE gibi TÜFE’de aynı fiyat endeksine ulaşmış olsaydı, şu anda Mart enflasyonu %16,2 yerine %36,5 olacaktı.

Ortada çok ciddi bir maliyet baskısı olduğu açık. Bunu çekirdek enflasyon verilerinde de görüyoruz. Ülkemiz çok ciddi bir maliyet baskısı altında. Ve bu maliyet baskısı raf fiyatlarına yansımak için adeta fırsat kolluyor. Bunu bir başka şekilde de izah edebiliriz: Şirketlerin üretim maliyeti artıyor ve buna karşılık satış fiyatları daha geriden geliyor. Bu farkın sürmesi halinde şirketler cephesinde çok ciddi sorunların yaşanması da muhtemel." diye yazdı.

Türkiye'nin maliyet baskısı altında kaldığına işaret eden Kahveci, "Sorun sandığımızın ötesinde ciddi. Ülkemiz büyük bir maliyet baskısı altında ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu acı tabloya eksi rezervde yakalanmış olmak ve hareket alanı çok sınırlanmış durumda kalmak en acı durum olsa gerek. Bakalım bu çıkmaz sokaktan nasıl çıkacağız?" ifadelerini kullandı.

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