Karar yazarı İbrahim Kahveci: Yüksek faiz enflasyona yol açar görüşünden, yüksek kur enflasyonun nedenidir görüşüne dönmek önemli

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gerçekleştirdiği para ve kur politikası sunumunu değerlendirdiği yazısında, "Yüksek faiz enflasyona yol açar görüşünden, yüksek kur enflasyonun nedenidir görüşüne dönmek önemli tabii. Ülkemiz adına başarılı olunmasını kim istemez. Başarı evlatlarımız başta olmak üzere herkesi mutlu edecektir. Ama başarının tutarlı bir çerçevede oluşması önemlidir.

Bunu neden söylüyorum? Bakınız bugün AK Parti içinde çok sağlam kadrolar hala var. Ama bu yönetim sistemi ve bu lider anlayışı ile kimse başarılı olamaz. Bu tespitimi çok net olarak söylüyorum. Çünkü kalan kadroların nerede ise büyük kısmı, kendi fikirlerini bir kenara itmiş ve liderlerinin fikirleri ile yaşamayı tercih etmiş kişilerdir. Farklı ses duyuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Doğrudan yatırım konusunda sadece yabancıların değil, yerlilerin de 2015'ten bu yana yatırımlarını kestiğine dikkat çeken İbrahim Kahveci, "Hukuk güvencesinin mülkiyet güvencesini her gün ayaklar altına alan serüveni sonucunda eski gelen yabancılar bile Türkiye'den kaçıyorlar.

Yabancı diye Batı ekseni kastediliyorsa bilin ki oradan yaptırım süreci başlatılmış ve Mart ayına kadar da süre verilmiş. Anlayacağınız ipler epey gergin." diye yazdı.

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