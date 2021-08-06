Karar yazarı İbrahim Kahveci: Yönetilemeyen ülke modelinin bir bakıma kitabını yazıyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ben Belediye Başkanlığımdan beri dikey mimariye karşıyım. Nasıl olur da betona sahip çıkarım" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Burada özellikle dikey mimariye karşı olduğunu tekrarlaması önemli. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuş ve “Biz İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ daha ihanet ediyoruz ve ben de bundan sorumluyum” demişti. Şahsen bir imar uzmanı değilim. Ama gökdelenlere de yerel, yani ilçe belediyelerin izin verdiğini bilmiyorum.

Mesela 14 kişinin can verdiği eski Galatasaray eski stadyumunun da bulunduğu Mecidiyeköy’deki o gökdelene Beşiktaş Belediyesi mi izin verdi? Ya da AK Parti milletvekili de olan Kiler Grubunun İstanbul’un en yüksek binası Sapphire’de Şişli Belediyesi mi izin verdi? Gökdelenler konusunda Büyükşehir Belediyeleri ve Başkanları ne iş yapıyor? Sorumlu kim? Açıkçası kafamda cevap bekleyen sorular oluştu." ifadelerini kullandı.

Yönetilemeyen ülke modelinin bir bakıma kitabınının yazıldığını belirten Kahveci, yazısını "Ama siyaset maalesef başka bir evrende. Demek ki böyle oluyormuş... Toplumdan kopmak ile gerçekten kopmak bu şekilde zuhur ediyormuş. Allah sonumuzu hayırlı eylesin." diye noktaladı.

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