Karar yazarı İbrahim Kahveci: Yollar boş olsa da, hastanelere gitmeseniz de, havalimanlarını kullanılmasa da müteahhitlere ödeme yapılacak

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, şehir hastaneleri, havalimanları ve duble yolları Hazine garantili müteahhitlerin yaptığına işaret ederek, "Hizmet siyasetinde de bir değişim yaşandı. Eskiden Devlet Millete hizmet ederdi; şimdi Millet bir elin parmakları ile sayılı, her büyük ihaleyi alan Hazine Garantili Müteahhitlerine çalışır duruma geldi.

Evet, çalışacağız kazanacağız ve bu Müteahhitlerin Hazine Garantilerini ödeyeceğiz. Yollar boş olsa da, havalimanları kullanılmasa da, hastanelere gitmeseniz de, bu Hazine Garantili Müteahhitlere ödeme yapılacak." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, dünyada altyapı ihalesi alan 10 büyük firmanın 5'inin Türkiye'de olduğunu belirterek, "Onlar Hazine Garantili. 83 milyon ödeyecek. Dünyada altyapı ihalesi alan 10 büyük firmanın 5’i bizden. İşte o 5’e ve eklerine hizmet ödeyeceğiz. 83 milyon olarak görevimiz bu. İşte buna da Hizmet Siyaseti diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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