Karar yazarı İbrahim Kahveci: Yapısal dönüşümü bu iktidardan hiç beklemeyelim; onların bildikleri tek şey, kredi verip milleti faize boğmaktır

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, iktidardan yapısal dönüşüm beklenmemesi gerektiğini belirterek, "Onların bildikleri tek şey, kredi verip milleti faize boğmaktır. (Meydanlarda da faize karşı bolca söylem söyleriz ama bakmayın siz buna..) Evet, ülkemizde kredi kullanımı yaklaşık olarak 2 trilyon liradan 3,5 trilyon liraya yükseliyor ama;

1- Çalışan sayısı artmıyor, tersine azalıyor

2- Gelir ise çok az oranda artmış gözüküyor ama o da sanal...

Şimdi siz bu ekonomide işler yolunda, işler açıldı ve sorunlar halledildi mi diyorsunuz?" diye yazdı.

Ekonomik olarak işlerin iyi gitmediğinin toplam gelir üzerinden görülmediğine işaret eden Kahveci, "Bir ülkede bir yanda lüks araba kuyruğu ile yan tarafta bir ekmek kuyruğu aynı anda yaşanabilir mi? Ya da, yoksulluk kuyruğu ile lüks tüketim kuyruğu olan bir ülkede yaşanabilir mi? Bir ülkede tarlada 70-80 kuruş olan karpuz ile aynı ürün raflarda 4-5 lira ise sizce o ülke yönetiliyor mu?

Aslında bu soru bütün sorunları da izah ediyor. Sizce Türkiye yönetiliyor mu? O zaman bunca sıkıntı neden..." ifadelerini kullandı.

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