Karar yazarı İbrahim Kahveci: Yangın söndürmeye uçak alamıyoruz ama ille de Kanal İstanbul diyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türk Hava Kurumu uçaklarının uçması için 4 milyon dolar gerektiğini ancak kıt kaynaklardan ötürü bulunmadığını belirterek, "Tank-Palet Fabrikası için 50 milyon dolar yatırım lazımmış. Ama kıt kaynaklardan bulamadık... FSM Köprüsünü 120 milyon dolara (Bugünkü değer 480 milyon dolar) yapan devlet, YSS Köprüsünü 3,5 milyar dolara müteahhide yaptırdı. Ve üstüne de 6 milyar dolar Hazine garantisi verdi.

FSM Köprüsünü yapan Japon firmanın 1,2 milyar dolara yaptığı Osmangazi Köprüsüne 13 milyar dolar Hazine garantisi verildi. Osmangazi Köprüsünü de yine Hazine garantili müteahhitler işletiyor tabii." diye yazdı.

Hazine garantili müteahhitlere kaynakların neredeyse sınırsız olduğuna işaret eden Kahveci, "İyi ama bunun da bir faturası, toplumsal maliyeti olmayacak mı? Bugün yanan ormanlarımız bunun bir faturasıdır ama asıl fatura daha büyük... Siz gençleri düşünün. Gelecek kuşakları düşünün. İşte onların geleceğini asıl bu üç-beş Hazine garantili müteahhide sattık.

Asıl felaket burasıdır. Asıl tehlike burasıdır. Asıl karanlık gelecek burasıdır. Asıl yıkım burasıdır.

Ama durun... Daha bitmedi... Mesela yangın söndürmeye uçak alamıyoruz ama ille de Kanal İstanbul diyoruz. Yangını söndüremiyoruz ama inadına Kanal İstanbul yaparız diyoruz." ifadelerini kullandı.

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