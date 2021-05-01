Karar yazarı İbrahim Kahveci: Türkiye korona salgınında, vatandaşlarına en az para veren sondan ikinci ülke

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, açıklanan ilk üç aylık bütçe verilerine göre, vergi gelirlerindeki artış yüzde 44,9'la 225,1 milyar liraya yükseldiğini, böylece vergi gelirlerinin bütçe payının yüzde 74,1'e yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Koronavirüs salgınında, IMF dahil yapılan analizlerde vatandaşlarına en az para veren sondan ikinci ülke olduğuna işaret eden Kahveci, "Oysa milletten deli gibi para toplanmış. Ama bu para millete geri verilmemiş.

Geçen yıl da pandemi henüz yokken bütçede 956,6 milyar gelir hedeflenmiş ama bu hedefin 73 milyar lira daha fazla gelir toplanmıştı (1 trilyon 029,5 milyar TL)

Milletten para toplamakta gayet beceri gösterirken millete destek vermekte maalesef tam tersi cimri bir yönetim anlayışı sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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