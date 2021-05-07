Karar yazarı İbrahim Kahveci: Turist görmeye gidersem aşı olma ihtimalim de olacak, kaç metre yaklaşırsak aşı ihtimali artabilir?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi mayıs ayında aşılayacağız" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Dün birden seviniverdim. Turist görmeye gidersem aşı olma ihtimalim de olacak. Ama aklıma takılan soru şu: Turistin bizi görme ihtimali göz mesafesi mi? Yoksa fiziki temas mesafesi mi? Yani kaç metre yaklaşırsak aşı ihtimali artabilir?" ifadelerini kullandı.

128 milyar dolar satılmasa döviz ihtiyacının bu denli kuvvetli olmayacağına dikkat çeken Kahveci, "O zaman belki Biden’e sözde soykırım tanımasından dolayı rahat bir “Eyyyy...” de çekebilirdik. Ama olmadı işte. Kasada döviz pozisyonu eksi. Turist gelsin ki döviz getirsin. Para bizim için önemli. Hatta para uğruna İkizdere’de Cengiz bakın neler yapabiliyor. Para çok önemli." diye yazdı.

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