Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşlı Heiko Maas'la düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki Koronavirüs aşılama süreciyle ilgili "Halkımızın yüzde 26sından fazlası aşılandı. Güvenli turizm programına ilave tedbirler getirdik. Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" dedi.

Almanya'daki ortak basın toplantısında Çavuşoğlu ve Maas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Çavuşoğlu:) "İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz."

"Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık.Halkımızın yüzde 26sından fazlası aşılandı. Güvenli turizm programına ilave tedbirler getirdik. Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda tedbirlerimizi alalım"

"AB'nin somut adımlar atması gerekiyor, gümrük birliği güncellenmeli"

"Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz"

"(Protokol kriziyle ilgili) Biz protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar hiç böyle bir şikayet olmadı ve Türk misafirperverliği de herkes tarafından bilinir. Buradaki tablo, bizim yüzümüzden olmadı. Komisyon ve Konsey arasındaki rekabet ve kavga yüzünden oldu. Koskoca Avrupa Birliği protokol yüzünden kavga etmemeli, kendi aralarındaki meseleleri Türkiye'ye yansıtmasınlar."