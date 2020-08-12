Karar yazarı İbrahim Kahveci: Pandemide vatandaşına IBAN verip para isteyen kaç ülke oldu ki!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 3 Temmiz'de yabancı para mevduatlarının 224 milyar 970 milyon dolar, 6 Ağustos tarihinde ise 243 milyar 770 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bir ayda 18,8 milyar doları şer güçler mi satın aldı? Bu ülkenin vatandaşları alıyor bu dövizleri elbette. İster bireysel olsun isterse ticari kurum olsun bu ülkenin vatandaşları bunlar." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, konut ve otomobil kredilerinin düşürülmesinin asıl amacının tüketimi beslemek olduğuna işaret ederek, "Borç alan emir alır ve oyunu borçlandırana verir kuralı işliyor.

Pandemide vatandaşını bankaya yollayan, hatta yetmedi vatandaşına IBAN verip para isteyen kaç ülke oldu ki? Amaç eğer üretim üzerinden ekonomiyi çalıştırmak olsaydı bu faizler için alınacak kararlar çok farklı olurdu. O zaman yatırım ve kalkınma bankaları örneği üzerinden para o tarafa yönlendirilirdi." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...