Karar yazarı İbrahim Kahveci: Millet yoksulluktan, fakirlikten, karamsarlıktan, açlıktan çocuk yapamaz hale geldi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az 3 çocuk yapın" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "2001 krizi sonrası 2002’de doğan bebek sayısı 1 milyon 230 bine geriliyor. 2003’de ise 1 milyon 199 bine kadar gerileme devam ediyor. 2001 krizi bize 124 bin bebek azalması olarak patlıyor. 2004 yılında 23.557 bebek sayısı artıyor. 2005 yılında 21.557 daha ek artış oluyor. 2006 yılında 11.391 doğum artışı yanına 2007 yılında 34.560 daha yeni artış ekleniyor.

Böylece 2003 yılında 1.198.927 olan bebek sayısı 2007 yılında 1.289.992 bebek sayısına ulaşıyor. Ekonomi ve geleceğe bakış iyileşince doğum sayısı da artıyor (+91.065). 2014 yılında 1 milyon 351 bine ulaşan bebek sayısı tam da artan işsizliğe bağlı olarak yeniden düşüşe geçiyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntının bebek sayısını azalttığına vurgu yapan Kahveci, "AK Parti’nin iyi dönemlerinde artan doğum sayısı, özellikle BAŞKANLIK Sitemi ile adeta çökmüş durumda. Millet yoksulluktan, fakirlikten, karamsarlıktan, açlıktan çocuk yapamaz hale geldi. 3 çocuk diye yola çıkanların bugün doğum sayısını 1 çocuğa doğru (1,76) sürüklediğini görüyoruz." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...