Karar yazarı İbrahim Kahveci: Millet evladına miras bırakırken, biz Hazine garantili borçlar bırakıyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin kişi başı gelirde 2005 yılında dünya ortalamasının üzerinde olduğunu, 2017 yılına gelindiğinde ise alt sıralara düşmeye başladığını belirterek, "Türkiye, iyi yönetime sahip olduğunda 16. büyük ekonomiye ulaşırken, kötü dönemlerinde de 20. sıraya düşebiliyordu. En son 80’lerde Özal döneminde 16. sıraya yükselmiş ve ardından 90’larda 19. sıraya gerilemiştik.

Bugün ekstra revizyonlara rağmen 20. sırada bile kalmadığımızı tahmin edebiliyoruz. Artık oldukça zayıflamış bir ülkeyiz. Bunu sadece makro göstergelerden anlamıyoruz. Diğer uygulamalardan da görebiliyoruz." diye yazdı.

Koronavirüs sürecinden milletinden hedeflenenden daha fazla para toplayan ülke olmadığına işaret eden Kahveci, "Tam kapanmaya gidiyoruz dedikten sonra esnafın durumuna bakmayan, işsiz kalan işçiye bakmayan başka kaç ülke vardır? Kısaca zayıf ülke emarelerini fazlası ile taşıyoruz. Ama bu zayıflığa kendimizi biz düşürdük. Araziyi bile arsa olarak görüp her yeri betona gömdük. Şimdi ise betondan da çare bulamıyoruz, insandan da... Kasada döviz bırakamadık, ihtiyatta da para...

Ne varsa bitirdik ve ülkenin mali yükünü gelecek nesillere aktardık. Onlar daha çok çalışıp daha çok ödemek zorundalar. Millet evladına miras bırakırken, biz Hazine garantili borçlar bırakıyoruz." ifadelerini kulandı.

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