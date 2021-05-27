Karar yazarı İbrahim Kahveci: Kredi bağımlılığı aslında bir siyasi bağımlılık haline de dönüştü

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, kredi bağımlılığının aslında siyasi bağımlılık haline döndüğünü belirterek, "Sanayicisinden hizmet sektörüne kadar gözler siyasetin imkan vereceği kredi imkanına bağlandı. Varlığını sürdürmek için kredini sürdürmek zorundasın. Fakat burada bir nokta daha var: Bu krediler siyasetin emrindeki kamu bankaları eliyle de ağırlıklı olarak dağıtılmaktadır. O zaman siyasi bağımlılık başka bir boyut kazanıyor tabii." diye yazdı.

Ekonomik dengelerin ne kadar hassas olduğunu tüm göstergelerinden anlaşıldığına işaret eden Kahveci, "Daha önceki gün yeni kasette ne olacak merakı bile finansal piyasaları sarsabildi. Ve dün bu sarsıntı hala telafi edilemedi.

Dolar tüm dünyada değer kaybederken nerede ise sadece TL karşısında değer kazandı.

Bu kadar hassas bir dengeyi yıllardır taşımaya çalışıyoruz. Ama oluşan sosyal fatura o kadar ağır ki, asıl bunun ne olacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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