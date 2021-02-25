Karar yazarı İbrahim Kahveci: Kimse kurlar düşüyor, ucuzluk gelsin diye beklemesin

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 8,50'den 7,30'a kadar gerileyen dolar/lira kurunun düşmeye başladığı Kasım 2020-Ocak 2021 arasında tüketici fiyatlarının 5.32 artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Bu artışın da ana kesimi yüzde 9,91 artan gıda fiyatları ila yüzde 8,47 artış gösteren ulaştırma sektörü. Gıda fiyatlarının alt kesimlerine bakıyoruz: Süt, peynir ve yumurta fiyatları ortalama yüzde 14,90 artış göstermiş. Bunun yanında katı ve sıvı yağlarda da yüzde 16,45 artış yaşanmış. Sebze fiyatlarında da yüzde 15,51 yükseliş görülüyor. Bir başka dikkat çeken alt fiyat artışı ise mobilya ve mefruşat sektöründe yüzde 11,87’lik artıştır.

Ama belki de en ilginç fiyat artışı motorlu araçlardaki yüzde 14,24’lük fiyat yükselişi olsa gerek. Çünkü ithalat üzerinden döviz kuruna belki de en bağlı sektör burası olsa gerekir." diye yazdı. Maliyet fiyatlarının da arttığını ifade eden İbrahim Kahveci, "Kurları daha da düşürerek artan maliyetleri baskılama alanımız sınırlı. Talebi de kısarak tüketici fiyatlarını düşürme seçeneğimiz nerede ise daha düşük.

Geriye bir tek yol kalıyor. O da kamunun maliyet baskısını hafifletici önlemler alması. Bunun da ilk sırasında bütün sektörlere en yüksek girdi veren enerji fiyatları gelmektedir. Sizce kamu kendi tasarrufu üzerinden maliyet düşürücü önlemlere başvurabilir mi? Ben hiç umut etmiyorum.

O zaman kimse kurlar düşüyor, ucuzluk gelsin diye beklemesin. Daha epeyce yüksek fiyat düzeyi ile yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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