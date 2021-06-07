Karar yazarı İbrahim Kahveci: Keşif ve müjde sürecinden sonra milletin yaşadığı tek gerçek, her ay doğalgaza yüzde 1 zam yapılması oldu

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4 Haziran Cuma günü Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğalgaz bulunmasına ilişkin açıklamasına değinerek, "İyi ama 320 m3 ilk keşfimiz ne alemde? O keşfedilen gazı çıkarmak için hangi adımlar atılıyor? Hani 2023’de çıkacak ve evimize gelecekti?

320 milyar m3 ilk keşfin sondajları yapıldı mı? Gaz çıkarmak için kuleler kuruldu mu? Ya da en azından o gaz çıkartılabilir bir değerde ise, ihalesi yapılıp çıkartma işlemi başladı mı? Keşif ve müjde sürecinden sonra Milletin yaşadığı tek gerçek ise, her ay doğalgaza yüzde 1 zam yapılması oldu. Acı ama gerçek maalesef bu." diye yazdı.

Bir yandan Türkiye'nin varlıklarının eridiğini, diğer yanda ekranlarda ve meydanlarda "Türkiye uçuyor, bizi kıskanıyorlar" söylemleri olduğuna işaret eden Kahveci, "İşin özeti şu; büyük büyük işler yapmayı ve hayaller satmayı çok iyi beceriyoruz. En büyük gezegen Jüpiter ise bizi Mars kesmez. Biz Jüpiteri fethetmeliyiz.

Ama gerçek şu ki, vatandaş evine ekmek götüremiyor.Bu çelişki nasıl mı aynı anda yaşanabiliyor? İşte onu da CNN Türk ekranlarında Hasan Basri Yalçın aslında söyledi. Bizim AB Grubu ve Y-Z kuşağı ile aramız yok. Geriye ne kaldı? Alt eğitimli ve yaşlı kuşak.

Bakalım bu kesime hayal satarak gençlerin geleceğini daha ne kadar karartabileceğiz?" ifadelerini kullandı.

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