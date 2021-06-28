Karar yazarı İbrahim Kahveci: Kasadan 5 kuruş çıkmadan o müteahhitler devlete borçlu çıkacaktır, o paraları da 7 sülalelerinden söke söke almak zorundayız

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un temel atma töreninde sarf ettiği, "Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar; söke söke sizden bu paraları alırlar" sözlerini değerlendirdi.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, yatırım tutarı 10 milyor 987 milyon 570 bin dolar olan şehir hastanelerine verilen garanti bedelinin 97 milyar dolar olduğunu belirten Kahveci, "Dikkat ediyor musunuz? Şehir Hastanelerinin bilgisi Türkiye’de Türk Halkına verilmiyor ama Londra Tahkimi ile İngilizlere verilmiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya; “Tahkim ile söke söke alırlar o parayı”



Kimin tahkimi ile alacaklarmış: İNGİLİZLERİN... Bu arada unutmadan söyleyelim: Şehir Hastanelerinde de müteahhitlere 5 yıl daha ek hizmet süresi verilmiş." diye yazdı.

Yavuz Sultan Selim köprüsünün yapım maliyetinin 3.5 milyar dolar olarak açıklanmasına karşı, 600 milyon dolar olduğuna işaret eden İbrahim Kahveci, "Bağımsız bir maliyet değerlendirmesinde YSS Köprüsü maliyet+finansman gideri+makul kâr toplamı 1,5 milyar doları geçmez. Ama şirket zaten şu ana kadar (2016-2021-4 yıl) 3,2 milyar dolar aldı.

O zaman bu köprüyü kamulaştırdığınızda bırakın üste para ödemeyi, devlet müteahhitten alacaklı olacaktır. Hem köprü devlete-millete geçecektir hem de devlet-millet müteahhitten alacaklı olacaktır.

Bu hesabı Osmangazi Köprüsü ve diğer Hazine garantili işlere de uygulayın. Kasadan 5 kuruş çıkmadan o müteahhitler devlete borçlu çıkacaktır.

Ve o paraları da 7 sülalelerinden söke söke almak zorundayız. Bunu da o müteahhitler böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...