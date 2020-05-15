Karar yazarı İbrahim Kahveci: 'Hazine Garantili Müteahhitlere' esir hale gelmiş devlet bütçemiz var

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, nisan ayı sonunda 'Hazine Garantili Müteahhitlere' 3.2 milyar, İşsizlik Fonu'ndan 2 milyon 590 bin kişiye sadece 4 milyar 95 milyon ödeme yapıldığını belirterek, "Acaba dünyada kıyamet koparken boş arsayı nasıl imara açarız düşünülebilir mi? Ya da acaba Millet can derdinde iken Hazine’nin kasası Millet yerine ‘Hazine Garantili Müteahhitlere’ mi açılır?

Kısaca önceki yazılarımda sıkça belirttiğim bir tablo: Derdimiz dava mı yoksa para mı? ikileminde kalmayacak şekilde durum ortada." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, 'neden fakir kaldık ve fakir kalacağız' sorusunun yöneltilmesi gerektiğine işaret ederek, "Hazine Garantili Müteahhitlere esir hale gelmiş bir Devlet Bütçemiz var. Pandemi de bile Vatandaşa “Bankaya git kredi al” diyor ama Hazine’den doğru dürüst bir ödeme çıkartamıyoruz.

Yabancı sermayeye dayalı harcama sistemimiz çoktan çöktü. Artık yabancıdan gelen bir para olmadığı gibi olan yabancı da çekip gidiyor. “Kaçılan Ülke” olduğumuzu yazmıştım. İyi de devletin bu hoyrat harcamasını nasıl karşılayacağız? Ya yeni vergiler konulacak, ya da dolaylı vergi sayılan karşılıksız para basarak enflasyonist vergi alacağız. Yani 90’lı yıllara geri dönüş..." ifadelerini kullandı.

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