Karar yazarı İbrahim Kahveci: Gençlere bir tane kamu değeri bırakmadık, ne varsa sattık, satılmayanları da borçlandırıyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençliğe Hitabe"sini yayınladığı köşesinde, TÜİK verilerine göre 2003-2020 yıllarında 18-45 yaşları arasında mutluluk düzeyinin 13 puan düştüğünü belirterek, "Ama özellikle eğitim durumunda tablo çok daha net. Lise altı eğitimlilerde mutluluk düzeyi 2004 yılında 56,8’den 49,6’ya 7,2 puan azalıyor. Oysa lise mezunlarında mutluluk düzeyindeki kayıp 11,4 puan olurken, üniversite mezunlarında mutluluk kaybı 20,7 puana çıkıyor. Üniversite mezunlarına ne oluyor da lise altı eğitimlilerin üç katı bir mutluluk kaybı yaşıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın "kasadan tek kuruş çıkmayacak" dediği hazine garantili projelerin parasını gelecekleri satılan gençlerin ödeyeceğine vurgu yapan Kahveci, "Onlara nerede ise bir tane kamu değeri de bırakmadık. Ne varsa sattık ama satılmayanları da Varlık Fonu ile borçlandırıyoruz. Satılanlar satıldı, kalanlar ise borçlara ipotek olarak rehin ediliyor.

İyi ama bu gençler ne yapacak? Cahiliye devrini bitireceksek bu gençler sayesinde gerçekleşecek. Çünkü gelecek bizim değil, onların-gençlerin. Veriler “Ey Türk Gençliği” görev başına diyor." diye yazdı.

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