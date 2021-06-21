Karar yazarı İbrahim Kahveci: Galiba Hazine garantili müteahhitler yeni ek işletim süreleri alıyorlar, bu da devletten yılda 900 milyon dolar daha almak demek

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine garantili müteahhitlerin ihalelerden sonra yeni ek işletim süreleri aldığını belirterek, "Bu ek işletim süresi demek; fazladan devletten yılda 800-900 milyon dolar daha almak demek. Ya da 4 yıl daha ek süre için firmaya 3,2 milyar dolar daha kıyak demek. Acaba ihale sonrası çıkan ve Millete açıklanmayan bu ek kıyaklar nasıl oluyor?" diye yazdı.

Kuzey Marmara Otoyolunda ihalede verilen araç garantileri ve işletim sürelerinin de uzatıldığına işaret eden Kahveci, "Biz şimdilik burada keselim ve yarına devam edelim. Bu matematik ile 3. Havalimanında neler oldu; Kalan İstanbul’da açıklanan rakamlar ne kadar gerçek?

Bunlar Türk Halkının, yani 83,5 milyonun paraları. Her bir uzatma veya yapılandırma milyar milyar dolarlık kıyaklar demektir. Bu paralar nereye ve kime gidiyor? Milletin sofrasına ortak edilmiş olan bu Hazine garantili müteahhitlere geçilen ek kıyak kaynakları yazmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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