Karar yazarı İbrahim Kahveci: Ekonomide yaşananların temeli faiz değil, yönetim sorunu

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ekonomide yaşanan asıl sorunun faizin değil, yönetim sorunu olduğunu belirterek, "Mülkiyet güvencesinin derinleştiği bir yerde kim niye yatırım yapsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydanlarda söylediği gibi yabancı yatırımcılar da birilerinin sözlerine bakarak tercih yapmıyor. Yatırımcı ülkeyi yönetenlerin sözlerine bakar; bir de söylediklerine karşılık yaptıklarına bakar. Yatırım kararlarını ülkeyi yönetenler belirler. Sonucu da kendileri üstlenmelidir. Faizde sorumluluğu üstlenmeyenler acaba ülkemizin düştüğü ekonomik çıkmazı nasıl üstlenecekler." diye yazdı.

TOBB ve MÜSİAD'ın, Merkez Bankası'nın faiz kararlarını eleştirmesine işaret eden İbrahim Kahveci, "Sadece kendi tabanlarına en büyük kötülüğü ederek gerçeği gizlemiş oluyorlar. Umarız bir gün gerçekler konuşulmaya başlanır." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...