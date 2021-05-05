Karar yazarı İbrahim Kahveci: "Ekonomi uçuyor" diyen sanayiciler, ticaretçiler, evde evladınızın gözüne bakabiliyor musunuz?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, dolar kurunun 3,75 olduğu dönem sanayicilerin "Ekonomi uçuyor, gayet iyiyiz, yakında yine hızla büyüyeceğiz" açıklamalarında bulunduğunu belirterek, "Ve şimdi... Bu haftaya intihar haberleri ile başladık. Sadece 2 günde 7 kişi hayatına son verdi. Bunun vebali aynı zamanda susanlarda değil midir? Susarsanız hem kendinizin hem de geniş çevrenizin sorunları daha da artıyor. Millet bu sorunlarla baş edemez noktaya geliyor... Tarlada çiftçi kazanamıyor. Markette tüketici satın alamıyor. Nasıl bir dengedir bu, anlıyor musunuz!" diye yazdı.

Bir avuç gazeteci ve ekonomistin ülkenin geleceği durumu 5-6 yıldır konuştuklarına işaret eden Kahveci, "O sanayi odaları, o ticaret odaları bizleri kapılarından bile içeri almaya çekinmediler mi? “Uçuyoruz, muhteşemiz” konuşmacıları ile konferanslar, seminerler düzenlemediler mi? Nasıl? Mutlu musunuz?

Ey sanayiciler, Ey ticaretçiler... Uçuyor musunuz? Mıy mıy mıy mıy... ile geldiğimiz noktadan siz de sorumlusunuz. Yaptığınız açıklamalar arşivlerde öylece duruyor. En azından evde evladınızın gözüne bakabiliyor musunuz? Ülkenizde evladınız için bir çabanız, bir uyarınız oldu mu?" ifadelerini kullandı.

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