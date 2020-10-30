Karar yazarı İbrahim Kahveci: Dış borçlarımız 421 milyar dolar, kur artışı nedeniyle 1 trilyon lira kaybettik

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yerli ve milli politika uyguladığını, ekonomik bağımsızlığı sağladığını sürekli dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde kendi vatandaşlarından Amerikan doları ile borçlanmayı yeniden başlattığını belirterek, "Böylece Yerli ve Milli kavramını Amerikan doları ile taçlandırabildik. Yol yaptık, garantisi Amerikan doları. Köprü yaptık, garantisi Amerikan doları. Havalimanı yaptık, garantisi Amerikan doları. Şehir hastaneleri yaptık, garantisi Amerikan doları. Ama bütün bunları yurtiçinde Yerli ve Milli diye satabiliyoruz.

Amerikan doları ile bu ülkeyi bu kadar bağlayan başkası oldu mu? Ama asıl soru şu ki; bu kadar Amerikan dolarına bağlanan başka kim çıkıp da Yerli ve Milliyim diyebilirdi?" diye yazdı.

Türk lirasının ABD doları karşısında 10 ayda yüzde 40'tan fazla değer kaybettiğine işaret eden Kahveci, "TL değer kaybettikçe kim kazandı? Elbette sayıları bir elin parmağını geçmeyen Hazine garantili müteahhitler.

Ya kim kaybetti? Elbette tüm Ülke.

Bakınız dış borçlarımız 421 milyar dolar. Yılbaşındaki kur ile hesapladığımızda TL bazında 2,5 trilyon lira ediyordu. Şimdi aynı borcun TL karşılığı 3,4 trilyon lira. Kabaca sadece dış borçlardan kur artışı nedeniyle 1 trilyon lira kaybettik. Ya da şöyle izah edelim: Sadece dış borcun kur artışı zararı GSYH’nın (5 trilyon TL kabul edelim) yüzde 20’sini aldı götürdü." ifadelerini kullandı.

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