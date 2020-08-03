Karar yazarı İbrahim Kahveci: 'Çocuk yapın' demekle olmuyor, bu çocuklar için bir umut, bir gelecek hayali göstermek gerekiyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ekonomik kriz ve gelecek umutlarının kaybolmasıyla birlikte çocuk yapma sayısının son 2 yılda hızla düştüğünü belirterek, "Aslında çocuk sayısındaki düşme 2015 yılında başladı. Ama son iki yıl çok daha hızlandı. Çocuk sayısındaki değişimlerde şu özellik var: Kriz başladığında değil, bir yıl sonra etkili oluyor.

15+ yaş üstü nüfusun işsizlik oranı 2014 yılında yüzde 5,0 sınırının üzerine çıkıyor. Ne zaman bu oran yüzde 5,0 barajının üstüne çıksa çocuk sayısını etkiliyor ve düşürüyor." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, eğitim seviyesi düştükçe işsizliğin artış gösterdiğini, eğitim seviyesi arttıkça işsizliğin azaldığına vurgu yaparak, "Mesela pandemi öncesi son iki yılda eğitim seviyesi düşük kesimde 2,1 milyon kişi işini kaybederken, 840 bin üniversite mezunu iş bulmuş. Özetlersek: Alt eğitim grupları krizden çok sert etkilenmiş ve işlerini kaybetmişler. Ve yine bu grubun çocuk yapma sayısı da krize bağlı olarak yüzde 20’ye varan oranda çok sert azalış göstermiş. Oysa krizden nerede ise etkilenmeyen üst eğitim kesiminde ise çocuk sayısında düşüş değil, artış bile yaşanmış.

Sayın Erdoğan’ın 3 çocuk yetmez 5 çocuk yapın sözü ile gerçekler çok farklı. Çocuk yapın demekle olmuyor. Bu çocuklar için bir umut bir gelecek hayali ve ışık göstermek gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

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