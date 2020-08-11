Karar yazarı İbrahim Kahveci: Bu ülkenin geçmiş birikimleri satıldı, mevcut durumu borçlandırıldı ve son yıllarda da geleceği satılıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köprülerin, otoyolların, hastanelerin ve havalimanlarının tümünün Amerikan doları ile fiyatlandırıldığını, garantilerin ABD doları ya da Euro bazında olduğunu belirterek, "Şer güç, sömürücü güç veya bilmem ne diye suçladığın IMF bile sana gelmiş demiş ki: “Sakın ola kendi ülkende, kendi vatandaşlarından borç alırken kendi paranı kullan; Amerikan doları kullanma.”

Sen ne yapmışsın? 2019 başında başlamışsın kendi vatandaşından, kendi ülkenden bile Amerikan doları ile borç para almaya. Oysa kendi ülkende yabancı para ile borçlanmaları bitirenleri de hain olarak görmüşsün.

Bak şimdi; Hazine garantilerin dayanmış 150 milyar dolara... Kendi vatandaşından almaya başladığın yabancı para borçları da gelmiş 24 milyar dolara... Ama yerli ve milli. " diye yazdı.

İbrahim Kahveci, Türkiye'nin geçmiş birikimlerinin, son yıllarda da geleceğinin satıldığına işaret ederek, "Hesaplarda görülmeyen o kadar Amerikan dolarlı ihaleler olmuş ki; kimse bilmiyor. Soruyorlar “nedir bunlar” diye. Diyorsun ki “ticari sır söyleyemem”.

O ticari sır dediklerin evlatlarımızın, torunlarımızın geleceği. Onların gelirlerini verdiğin bir kaç müteahhidin parası. Nasıl ticari sırdır ki; parayı ödeyecek olana bilgi verilmiyor. Yani Türk Milleti bu parayı ödeyecek ama Millette bilgi verilmiyor." ifadelerini kullandı.

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