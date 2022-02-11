Karar yazarı Figen Çalıkuşu: Bahçeli’nin oyuncaklı cümlesi bazıları için 'fitili çekilmiş bir el bombası', her an patlatabilir

Şentop ikinci üçüncü dönem tartışmasına hiç girmesin. Anayasa var iken makale yazma zahmetine de katlanmasın… Çünkü çok basit bir çare var; Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği 'erken seçim' olanağı…

Muhalefetin de evet oyu vereceği oylamada 'erken seçim' kararı alınsın ve erken seçime kalkan eller Recep Tayyip Erdoğan’ın da adaylığına da kalkmış olsun, anayasa tartışması da sona ersin…

Yoksa o Bahçeli’nin oyuncaklı cümlesi bazıları için 'fitili çekilmiş bir el bombası', her an patlatabilir.

Tabii o cümleyi böyle okuyanlar için de aynı zamanda 'buraya kadar müjdesi'… Geliyor gelmekte olan…"

Tıklayın - Bahçeli: Bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır; tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur