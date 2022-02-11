T24 LogoT24 Logo
Politika

Karar yazarı Figen Çalıkuşu: Bahçeli’nin oyuncaklı cümlesi bazıları için 'fitili çekilmiş bir el bombası', her an patlatabilir

Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı konusunda yasal düzenleme yapılabileceği sinyalini vermişti

11 Şubat 2022 12:50

Karar yazarı avukat Figen Çalıkuşu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının anayasaya uygun olup olmadığı konusundaki tartışmalara yönelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız" sözlerini “oyuncaklı anlamları” olabilecek bir cümle olarak nitelendirirken, "Bahçeli’nin oyuncaklı cümlesi bazıları için 'fitili çekilmiş bir el bombası', her an patlatabilir" dedi. 

Çalıkuşu, yazısında şunları kaydetti:

"Siyasi iktidar ömrünü çoktan tükettiğine göre ister erken seçimde ister zamanında seçimde, ister Erdoğan’lı isterse Erdoğan’sız yarış sonunda gelmekte olan değişim sandıkta yaşanacaktır.

Şentop ikinci üçüncü dönem tartışmasına hiç girmesin. Anayasa var iken makale yazma zahmetine de katlanmasın… Çünkü çok basit bir çare var; Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği 'erken seçim' olanağı…

Muhalefetin de evet oyu vereceği oylamada 'erken seçim' kararı alınsın ve erken seçime kalkan eller Recep Tayyip Erdoğan’ın da adaylığına da kalkmış olsun, anayasa tartışması da sona ersin…

Yoksa o Bahçeli’nin oyuncaklı cümlesi bazıları için 'fitili çekilmiş bir el bombası', her an patlatabilir.

Tabii o cümleyi böyle okuyanlar için de aynı zamanda 'buraya kadar müjdesi'… Geliyor gelmekte olan…"

Tıklayın - Bahçeli: Bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır; tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur

figen çalıkuşubahçelikararerdoğanerdoğan adaylıkpolitikahaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24