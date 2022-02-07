Bahçeli: Bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır; tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur

“Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız."

Anayasa'nın 101'inci maddesinin 2'nci fıkrası "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" diyor.

Buna karşılık, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası ise bu kurala bir istisna getiriyor:

"Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir."

Dolayısıyla, iki kez Cumhurbaşkanı olarak seçilen Erdoğan, olası bir erken seçimde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.