Karar yazarı Emek: Yüksek enflasyonun gerçek sorumlusu ekonomi yönetimi değil, zincir marketlermiş!

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, Rekabet Kurumu'nun beş zincir markete 3 milyar TL'ye yakın ceza kesmesini köşesinde değerlendirdi. Emek, kararda "zincir market kartelinin" topla-dağıt özelliği taşıdığının belirtildiğini söyleyerek " Topla-dağıt karteli için dikey bir ilişkinin bulunması gerekir. Yani piyasada bir tedarikçiler bir de alıcılar olmalıdır. Tedarikçi kartelin beynidir. Alıcılardan elde ettiği bilgilerle piyasayı yönetmektedir. Alıcılar da alınan karara göre birlikte hareket etmektedir" dedi.

Emek, ceza kesilen firmalar arasında tek bir tedarikçinin bulunduğunu ve bu tedarikçinin esas işinin yağ üretmek olduğunu ifade ederek yazısında şöyle dedi:

Binlerce ürün satan süpermarketlerin beyni yağ işi yapan bir şirket miymiş? Yani deterjan ve diş macunu gibi ürünlerin fiyatlarını da bu şirket mi yönetiyormuş?

Diğer ürünlerin tedarikçileri neredeymiş?

Ya da topla-dağıt karteli sadece sofralık yağ piyasalarında mı faaliyet gösteriyormuş?

Değerli okur ben bunu da anlamadım.

Ancak şunu anladım: 'mutfağı yangın yerine çeviren yüksek enflasyonun gerçek sorumlusu ekonomi yönetimi değil zincir marketlermiş!' "

TIKLAYIN: 5 zincir marketin yanında ceza alan tedarikçi firma, yağ üreticisiymiş