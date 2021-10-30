5 zincir marketin yanında ceza alan tedarikçi firma, yağ üreticisiymiş

Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere ceza yağdırdığı kararda, 5 büyük market zincirinin yanında Savola Gıda da yer aldı.

Rekabet Kurumu BİM, Migros, CarrefourSa, A101 ve Şok’la birlikte Savola Gıda’ya da 22.2 milyon TL tutarında rekabeti ihlal cezası verdi.

Savola Gıda, Türkiye’nin en çok bilinen ayçiçek yağı “Yudum“un üreticisi. Şirket ayrıca “Sırma” markasıyla ayçiçek ve mısır yağı da üretiyor.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Savola Gıda, zincir marketlerde satışa sunulan “Egemden” marka zeytinyağlarının da üreticisi.

Son dönemde yükselen gıda fiyatlarında en çok dikkat çeken ürünlerden biri de ayçiçek yağları. TÜFE sepetinde Eylül ayı sonu itibariyle ayçiçek yağı fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 51’in üzerinde.

Ayçiçek yağı fiyatları sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Özellikle bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağlarına kilit takılması tepki çekmişti.

Ayçiçek yağındaki fiyat artışlarını engellemek için 26 Ekim tarihinde alınan kararla, ham ayçiçek yağı ithalatındaki Gümrük Vergisi yılsonuna kadar sıfırlanmıştı.

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