Karar yazarı Elif Çakır: "AYM derhal kapatılmalı" çağrısını duyan yabancı yatırımcılar ülkemize gelirler mi?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP iddianamesini usul gerekçesiyle eksik bularak iade eden Anayasa Mahkemesi için sarf ettiği "Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" sözlerine işaret ederek, "Şunu söylemeliyim ki Bahçeli’nin bu sözleri teklif falan olmadığı gibi öyle “teklif” falan diyerek yumuşatılacak bir yanı da yok. AYM’nin kapatılmasının “artık ertelenemez bir hedef” olduğunu söylüyor!

Sayın Bahçeli’nin “artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” sözünün üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor. “Artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” ifadesi iktidar ortağı ile çeşitli “hedefler” konusunda bir anlaşma yaptıkları, mutabakata vardıkları, AYM’nin kapatılmasının ise “ertelenemez” olduğu anlamına gelmez mi? Ertelenmişti de Bahçeli “ertelenemez” olduğunu mu söylüyor?" diye yazdı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sessiz kaldığına vurgu yapan Çakır, "Sayın Erdoğan neden suskun? Bu suskunluğun sebebi Sayın Bahçeli’nin “artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” sözlerinde mi saklı?! Türkiye nereye gidiyor?

Yine de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sormak isterim: Sayın Erdoğan her fırsatta yabancı yatırımcıları ülkemize davet ediyorsunuz. Oldukça cazip teklifler de sunuyorsunuz yabancı sermayeye… İktidar ortağınızın AYM derhal kapatılsın çağrılarını duyan, AYM’nin kapatılmasının “artık ertelenemez bir hedef” olduğu sözlerini duyan yabancı yatırımcılar ülkemize gelirler mi?" ifadelerini kullandı.

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