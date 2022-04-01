Karar yazarı Çalıkuşu: Anayasa Mahkemesi, seçim yasasını iptal eder

Karar yazarı Avukat Figen Çalıkuşu, yeni seçim kanununda; seçim kurulu başkan ve üyelerinin "en kıdemli hakimler" arasından belirlenmesi zorunluluğunu kaldıran hükme tepki gösterirken, "Neden? Neden korkuyorsunuz?" diye sordu.

Çalıkuşu, CHP'nin AYM'ye taşıyacağını açıkladığı yasa konusunda şunları yazdı:

"Anayasa Mahkemesi şimdiye kadar verdiği kararlarında, kanunların hukuka uygunluğunu denetlerken, 'kamu yararını' bir ölçü norm kabul etti ki olması gereken de budur.

Anayasa Mahkemesi’nin bu çok önemli dönemeçte önceden verdiği kararlarında olduğu gibi 'kamu yararı' üzerinden incelemesini yapması ve kararını vermesi gerekir. Ben geleneksel ve anayasal içtihatlara ihanet edilmeyeceğini inanıyorum.

Parlamentonun 102 yıllık yasama yetkisine, böylesine fütursuzca, göstere göstere ihanet edilmesine kamu adına izin verilmemelidir.

Bu ülke insanları bu ihaneti elbet sandıkta değerlendirecektir ancak ülkenin hukukuna ve ahlakına, Türk Milleti adına karar verenler de sahip çıkmalıdır."

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