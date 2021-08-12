Karar yazarı Berkan: Bu sefer taban puanları düşürme baskısı başlayacak ve Cumhurbaşkanı ile YÖK onu da yapacak

Karar yazarı İsmet Berkan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından üniversite sınavında baraj puanlarının düşürülmesiyle ilgili olarak, "Bu barajın tek başına düşmesi anlamlı değil. Esas önemlisi, üniversitelerin öğrenci alırken kullanacakları taban puanlar.

Yalanın gerçeğe dönüşmesi için üniversitelerdeki fakülte, bölüm ve programların da taban puanlarını düşürmesi gerekiyor. Bakın görürsünüz, kontenjanlar boş kalınca bu sefer taban puanları düşürme baskısı başlayacak ve Cumhurbaşkanı ile YÖK onu da yapacak.

Ama bu hala büyük bir yalan olmaya devam edecek. Çünkü, matematikte 40 sorudan 5,294’üne doğru cevap verebilen, Türk Dili Edebiyatı'nda 24 soruya 5,932 ortalama doğru cevap verebilen biri, üniversitede zaten okuyamaz, yetersiz kalır.

Yıl ortasında okuldan atılmasınlar diye bu kez üniversitede sınavları ve dersleri kolaylaştıracağız. Zaten olmayan kalite iyice yerlere serilecek. Bu insanları mezun etsek ne olacak? Ne Türkiye’de ne dünyada bir anlamı olur onların eğitiminin.

Bu düzen uzun yıllardır böyle işliyor. “Ülke ve kurumlar nasıl çöktü” diye merak ediyorsunuz ya, etmeyin bence" ifadelerini kullandı.

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