Karar yazarı Beki: Yandaş magazin şöhretlerinden bile tam kadro duyarlılık esirgemeyenler, Şensoy’la Çayırlı’ya bir taziye mesajını çok görmemeliydi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Yandaş magazin şöhretlerinden bile tam kadro duyarlılık esirgemeyenler, Ferhan Şensoy’la İnci Çayırlı’ya bir taziye mesajını çok görmemeliydi" düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Türkiye’ye mal olmuş iki büyük sanatçıyı, iki kutup yıldızını peş peşe kaybettik.“Şahları da Vururlar”ı, “Felek Bir Gün Salakken” oyununu sahnede izlemeyen, “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” veya “Falınızda Rönesans Var” kitabını okumuştur. Ona denk gelmeyen “Pardon”u, “Parasız Yaşamak Pahalı”yı, “Şans Kapıyı Kırınca”yı yahut “Köşedönücü” filmini..Onu da kaçıran, illa ki “Varsayalım İsmail” dizisine rastlamıştır. Ferhan Şensoy, üretken bir tiyatrocu ve yazardı. Hınzır hicvi, bir yerden mutlaka sızmıştır hayatınıza. Eserlerini, ismen de olsa gözünüz, kulağınız ısırır. Alaturka sevip İnci Çayırlı’yı bilmeyeni, dinlememiş olanı Ferhan Şensoy’un orta oyununa havale ederler. Sesi, nağmeleri illa ki değmiştir kulağınıza, bir akşamınıza değilse bile bir anınıza eşlik edip sizi yakalamıştır. Makam müziği, tercihiniz olmayabilir. Politik mizah, türü ya da içeriğiyle size hitap etmeyebilir. Ama sanatçıları, görüşlerine göre ‘sizden-bizden’ diye ayırmak reva mı?" ifadesini kullandı.

Beki şunları kaydetti:

"Müziksever olup İnci Çayırlı’yı kayba üzülmemek, sanata değer verip Ferhan Şensoy’u yok saymak mümkün mü? Yandaş magazin şöhretlerinden bile tam kadro duyarlılık esirgemeyenler, Şensoy’la Çayırlı’ya bir taziye mesajını çok görmemeliydi.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy dışında, iktidar saflarının sessizliği dikkat çekici. Bir tek Fahrettin Altun’un, o da mahallelisi diye Çayırlı’yı rahmetle anan tivitini gördüm. Merkel, önceki gün “Kulağa yabancı isimleri var diye adı Erika, Klaus olmayanlar vatandaşımız değil mi, onlar da Alman” diye çıkışıyordu. Partiye destek bildirmeyen sanatçılar, geleneği dahi yaşatsa; adları Ferhan, İnci bile olsa yerli ve milli değil mi yani!"