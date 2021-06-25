Karar yazarı Beki: SETA’da Perinçek depremi ve temizliği yaşanıyor

Karar yazarı Akif Beki, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) kadrosunda yer alan 20 kişinin işine son verildiği tartışmalarına ilişkin olarak, "SETA’da Perinçek depremi ve temizliği yaşanıyor. Yerli ve milliciliğin yılmaz bekçisi Perinçek, iktidar kurumlarında gayrimilli unsur avına çıkıyor. Ve hedef aldığı kurumlar, üç vakte başlıyor yaprak dökmeye. AK Parti’ye nasip oldu. Söyleseler inanır mıydınız!" yorumunu yaptı.

Beki, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Pandomim mayısta kopmuştu, Cumhur İttifakının kayıt dışı ortağı Perinçek, AK Parti’ye muhtıra vermiş ve gayrimilli bulduğu SETA’nın temizlenmesini istemişti.

Bir ay oldu olmadı, Perinçek’in gayrimilli dediği unsurların SETA’dan ayrıldığı haberleri geldi. Kopan ekip, 20 kişiymiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlılık bildiren ‘izindeyiz, yolun yolumuz’ mesajlarıyla istifa açıkladılar. Aralarında, Perinçek’le ekranda tartışan Enes Bayraklı ile ‘yabancı medyanın Türkiye uzantıları’ raporunu hazırlayan İsmail Çağlar da var.

Kaderin cilvesi işte... Kavga ilk çıktığında şöyle yazmıştım: 'Gazetecileri ‘dış güçler hesabına hükümeti yıpratmak’tan fişleyen SETA’yı Perinçek, ABD emperyalizmiyle İsrail Siyonizmine hizmetle suçladı. İktidarda yan yana yürüyen kafadarlar, bir bakmışsınız hain diye mimleme silahını birbirlerine çekmiş! SETA, şimdi Vatan Partisi lideri Perinçek tarafından ‘ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmine hizmet’le suçlanıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafını kuşatmakla. ABD ve İsrail’den yönlendirilmekle. ABD ve İsrail’in çıkarlarını savunmakla... Perinçek, emperyalizm ve Siyonizmle gerçekten mücadele adına iktidarı, ‘SETA’yı beslemeyi bırakmaya ve ilişkisini kestiğini açıklamaya’ çağırıyor. Artık başkasının kapısını birlikte çalanlar, birbirlerinin kapısını tıklatıyor. Birbirlerine, ektiklerini biçtiriyorlar...'

Çok gülmüştüm. Meğer ciddiymiş, SETA’da Perinçek depremi ve temizliği yaşanıyor. Yerli ve milliciliğin yılmaz bekçisi Perinçek, iktidar kurumlarında gayrimilli unsur avına çıkıyor. Ve hedef aldığı kurumlar, üç vakte başlıyor yaprak dökmeye. AK Parti’ye nasip oldu. Söyleseler inanır mıydınız!"

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