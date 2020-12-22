Karar yazarı Beki: RTÜK konuk uyarısıyla iktidar medyasına 'konuk seçiminde artık serbestsiniz' mesajı mı veriyor?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TV kanallarına yaptığı konuk uyarısını bugünkü köşesine taşıdı. Beki, "RTÜK konuk uyarısıyla iktidar medyasına 'konuk seçiminde artık serbestsiniz' mesajı mı veriyor?" diye sordu.

Beki yazısında, "Ekranlarda her akşam aynı yüzleri görmekten RTÜK de bıkmış görünüyor. Kanal değişiyor, gün değişiyor, konu değişiyor, programcı değişiyor ama tartışma programlarının konukları sabit, onlar değişmiyor. Bir avuç isim, ekran ekran gezip nöbetçi çerçi gibi her konuda bilip bilmeden ahkam kesiyor. RTÜK bile daha fazla dayanamadı ve bu saçmalığa el koyan bir uyarı yayımladı." yorumunu yaptı.

Beki, "Fakat her konuyu her akşam aynı isimlere yorumlatmazlarsa daha büyük bir dert. Beğenilmeyen, rahatsız olunan konuk yorumlarına, RTÜK basmıyor mu cezayı? Peki bu ikilem nasıl çözülecek? RTÜK, makbul konuk havuzunun dışına çıkanların cezalandırılmayacağını taahhüt etmezse şikayet ettiği sorun nasıl ortadan kalkacak? Bu açıdan eksik buldum ikazı. Kimin üstüne alınacağı belirtilmemiş. Uyarı kime? İktidar medyasına "konuk seçiminde artık serbestsiniz" mesajı mı veriliyor? Açıkça söylenmeli ki yerini bulsun, muhatabını rahatlatsın. Çekinceme gelince... RTÜK uyarısı, konuk seçiminden dolayı TV'leri yaptırımla tehdit ediyor. Bu da serbestliğe aykırı değil mi?" görüşünü savundu.

Beki, "Hangi konuğun doğru hangisinin yanlış, hangi yorumun sorumlu hangisinin sorumsuzca olduğuna kim karar verecek? RTÜK hangi hak ve yetkiyle, neye göre sakıncalı sakıncasız konuk ayrımı yapacak da...Sakıncalısını çıkaranı yakalarsa cezalandıracak? Uygunluk kriteri ne? RTÜK'ü, TV'lerin konuk koordinatörü, yorum amiri gibi konumlandıracak müdahalelere kapı aralanıyor. Olacak şey değil. Bu açmazlara da bir çözüm üretirlerse son muhtırayı yüzde yüz destekliyorum." ifadesini kullandı.