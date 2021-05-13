Karar yazarı Beki: Plan karşıdan da görülüyorken Hamas bilmeden mi Netanyahu’nun işini kolaylaşırdı? 

Karar yazarı Akif Beki, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatılmalarla ilgili olarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun misilleme görüntüsü altında istediğini alma, iktidara tutunma fırsatını yakalandığını belirtti. Beki, "Plan karşıdan da görülüyorken Hamas bilmeden mi Netanyahu’nun işini kolaylaşırdı?" diye sordu.

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Beki, "Fanatik yerleşimcilerle Mescid-i Aksa’yı koruyan Filistinli gençler, Kudüs Günü Yürüyüşü’nde karşı karşıya geldi. Netanyahu’ya gün doğdu, aradığı fırsatı buldu. Polisin provokatif müdahalesiyle olayları çığırından çıkardı. Hamas da Netanyahu’nun imdadına füzelerle yetişti. Seçimden sonra koalisyon kurmayı başaramayınca görev, ikinci partiye verilmişti. Yeni hükümeti rakibi kursa Netanyahu, başbakanlıktan gidecekti. Yolsuzluk davalarından yargılanacak, siyasi hayatı sona erecekti. Ortalık savaş yerine dönünce, koalisyon görüşmeleri donduruldu. Tehlike geçmedi ama zaman kazandı. Ateşi 2 Haziran’a kadar söndürtmezse hükümet kurma süresi dolacak. Büyük ihtimalle de tekrar seçim yolu gözükecek. Netanyahu’ya gereken de buydu. Savaşı uzatmak isteyecek. Ateşkese hazırlanmadıklarını, Gazze’ye uzun bir saldırıya hazırlandıklarını niye söyleyip duruyor?" dedi.

Beki, yazısında "Plan, karşıdan da görülüyorken Hamas bilmeden mi Netanyahu’nun işini kolaylaşırdı? Ülkesine füze atanları vurma, füze tehdidini etkisizleştirme bahanesi verilmese kışkırtmaları karşılıksız kalacaktı. Şimdi misilleme görüntüsü altında istediğini alma, iktidara tutunma fırsatı yakaladı. İsraillilerin güvenlik paranoyasını kaşıyabilecek. Yerleşimci denilen, dini fanatizmin arkasına saklanmış gaspçı ve işgalcilerin menfaatleri için savaşıyor görünecek. Halkını tehdit altında hissettiremese, şahin politikalarına oy desteği bulamazdı. Kim yardım etti şimdi buna? Popülist, popülisti sever. Birbirlerinin sırtından propaganda gemilerini yürütürler. Seçmenlerini karşılıklı korkutarak birbirlerine doğru iter ve birlikte kazanırlar" görüşünü dile getirdi.