Karar yazarı Beki: Ortada olmayan aşılarla ilgili AK Parti’den ve iktidardan çıt yok, aşı nerede aşı!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, “Aşı nerede aşı!” başlıklı yazısında, “Olmadığı halde varmış gibi gösterilen darbe çığırtkanlıklarına karşı Milli Savunma Bakanlığı, gece yarısı mücadele bildirisi yayınladı. AK Parti, 81 ilde suç duyurusu harekatı başlattı. Olmayan darbe tehdidi ve heveslerini püskürtme operasyonu, azim ve kararlılıkla son sürat büyüyor. Fakat ortada olmayan aşılarla ilgili AK Parti’den ve iktidardan çıt yok. Ara ki bulasın.” görüşünü savundu.

Beki, “Biz ne alemdeyiz peki? Var mı yaygın aşı çalışmalarından bir haber? Kaç milyon doz tedarik edildi, kime yetecek? İlk doz yapıldı mı, kime, neye göre? 7 Ocak olmuş. Hâlâ bir takvim verildi mi, sıranın ne zaman kendisine geleceğini kaçımız biliyor? Ama okunmayan Türkçe ezan tantanasını bilmeyenimiz yok. CHP’de kalmayan başörtüsü ayrımcılığına karşı basılmış yaygarayı, sağır sultan duydu. Yapılmayan darbe çığırtkanlıklarıyla mücadele naraları, kıtalar aştı. Olmayan darbe tehlikesine karşı orduya kaçtır çaldırılan alarm zilleri, yeri göğü tuttu. Korku ve paranoyası ha bire kaşınan hayali darbeye direniş marşları, arşı inletiyor. Ne kadar istense, kışkırtılsa da bir türlü çıkmayan sokak kalkışmasını Boğaziçi’nde çıkmış gibi gösterip bastırma cengaverlikleri, yedi düvelin kulaklarını çınlatıyor." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Havanda, döne dolaşa su dövmekle uğraştırılıyor millet. Yeter ki aşıdan sual etmek aklına gelmesin. Salgında, dünyadan pozitif ayrışacağımızı iddia ediyordu iktidar. Ayrıştık da. Halkın sağlığını korumakta epey ayrıştık. Ama pozitif yönde mi? Ne kadar oyalarsanız oyalayın, millet bugün değilse yarın uyanacaktır. Sağlığına, canına gerçek tehdidin, bugün darbeden değil aşısızlıktan geldiğini anlayacaktır. Halkın gerçek gündemi, suni gürültülerle dikkati dağıtılarak daha ne kadar halktan saklanabilir ki!" ifadesini kullandı.