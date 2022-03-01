Karar yazarı Beki: Mehmet Barlas’ı yanıltan, iktidarın öngörüsüne fazla güvenmek

Karar yazarı Akif Beki, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın “Eğer ortada sahici bir savaş ihtimali olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dört günlük Afrika gezisine çıkmazdı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli temas halinde bulunan Cumhurbaşkanı’nın bu davranışı, Ukrayna’da bir savaş olmayacağını adeta kanıtı gibi" ifadelerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı, seyahati kısa keserek geri döndüğüne göre, Rusya’nın ciddi ciddi Ukrayna’ya gireceği öngörülmemiş. Biden’ın, 'Eli kulağında, Putin kesin saldıracak' uyarılarına inanmamış Ankara. Gerçekleşince 'Kabul edilemez' bulduğu saldırıyı, baştan gerçekçi bulmamış iktidar, beklemiyormuş. O yazıdan, çıksa çıksa bu sonuç çıkar. Barlas’ı yanıltan, iktidarın öngörüsüne fazla güvenmek" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Ortada bir öngörüsüzlük var, fakat hata Barlas’ta değil. Rusya’nın Avrupa Konseyi’ndeki temsil hakkını kaldıran oylamada, çekimser oy kullandık. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya’yla diyalog kapılarını kapatmayı doğru görmediğimiz için karara katılmadığımızı söyledi. Diplomasiyle çözüleceğine inandığımızı, diyalogu önemsediğimizi ekledi. Sormazlar mı; öyleyse Batı’yı, NATO’yu konuşmaktan başka bir şey bilmemekle, eyleme geçmemekle, hatta askeri müdahalede bulunmamakla niye suçladık?" diye sordu.

TIKLAYIN - Mehmet Barlas: Eğer ortada sahici bir savaş ihtimali olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisine çıkmazdı

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