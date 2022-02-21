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Politika

Mehmet Barlas: Eğer ortada sahici bir savaş ihtimali olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisine çıkmazdı

"Amerika'nın PKK'ya verdiği destek Türkiye'yi NATO'ya yabancılaştırdı" 

21 Şubat 2022 09:21

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma gibi bir ihtimalinin olması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrika turuna çıkmayacağını savunurken, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli temas halinde bulunan Cumhurbaşkanı'nın bu davranışı Ukrayna'da bir savaş olmayacağını adeta kanıtı gibi" dedi. 

Barlas, Avrupa ülkelerinin savaş istemediğini dile getirirken, "Türkiye bu anlaşmazlığa ilişkin tutumunu sürekli açıkladı. Türkiye artık Amerika tarafından sağa sola savrulan bir ülke değil. Ayrıca Yunanistan'ın Amerika'dan aldığı destek ve Irak sınırlarında Amerika'nın PKK'ya verdiği destek Türkiye'yi NATO'ya yabancılaştırdı" dedi. 

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