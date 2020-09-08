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Koronavirüs

Karar yazarı Beki Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu: Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi

08 Eylül 2020 09:44

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını bugünkü köşesinde duyurdu. Evde tedavinin sonuna yaklaştığını belirten Beki, "Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi" düşüncesini dile getirdi. 

Beki, "Galapagos Adaları’nda, türlerin kökenini ararken Darwin’i görmüş yaşlı bir kaplumbağaya rastlama ihtimalim daha yüksek gibi geliyordu. Koronaya yakalanma ihtimalim daha yüksekmiş. Yanıldığımı geçen hafta öğrendim.  Ciğerlere inmediği için şanslıyım. Evde tedavinin sonlarına yaklaşıyorum.  Ne anladın derseniz...  Demek bana da bulaşıyormuş, siz de korkun, korkmamaktan yeğdir, bu bir.  İyi huylusu yokmuş, bu da iki.  En hafif atlatılanı bile, hafife alınmayacağını kas ve eklem ağrılarıyla anlatıyor size. Semptomsuz geçirme garantiniz yoksa çatmamaya bakın. Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi. Muhatap olmaya gelmiyor bu mikrop." ifadesini kullandı. 

 

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