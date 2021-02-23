Karar yazarı Beki: İktidarın tutarsızlıkları, muhalefette kafa bırakmadı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "İktidarın tutarsızlıkları, muhalefette kafa bırakmadı. Repliği ha babam çalınan taraf, ne diyeceğini bilemez halde çaresiz ve şaşkın. Neyse ki muhalefeti ambale olmaktan kurtaracak çözümü de iktidar buldu." görüşünü savundu.

Beki yazısında, "Müjdeler olsun; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'yeni nesil bir doğrulama platformu' kuruyor. 'Doğru Mu' adıyla. Testleri başlamış bile. İktidar sözcüleri, birbirini tekzip eden iki görüş ya da bilgiyi birden savunduğunda, artık başvuracağınız bir hakem var. Şunu sorabileceksiniz: İkisi aynı anda doğru olamaz, biri gerçek değil, Doğru Mu? Ve resmi bir cevaba kavuşacaksınız. Muhalefetin, siyasi tezatlar karşısında çırpınış ve bocalama çilesi bitiyor, oh ne ala." düşüncesini dile getirdi.

Beki şunları kaydetti:

Sözgelimi bir devletli, teröristleri parçalama ya da şehidimizin mezar başına asma andı içti. Yargısız infaz vaadi anlamına gelecek intikam yeminleri etti... Aynı devletli “Bu devlet ağzı değildir, devlet terör örgütüyle aynı dilden konuşmaz, hukuk diliyle konuşur” diye eleştirenleri de devletle terör örgütünü aynı kefeye koymakla suçladı.

Hemen bir bilen olarak “Doğru Mu”ya soracaksınız. “Zatıalileri haklı mı, devleti kim terör örgütüyle denkleştiriyor” diye anında aydınlatacak sizi. Faraza...İstanbul seçimlerine müdahale için Öcalan’dan mektup getirtmeyi savunan, talimatlarına uymayınca HDP’ye verip veriştiren, HDP’nin de oyuna talip olduğunu söyleyen, Öcalan’ı siyasi aktör ilan eden iktidar yetkilileri var. Ama ne yaptı ne ettilerse yine de seçimi kaybettiler. Aynı kimseler bu kez de HDP’yi siyasi aktör saymıyor, CHP’yi dört oy almak için olmadık kalıba girmekle suçluyor ve HDP oylarına “lanet olsun, Allah oylarının belasını versin” diye beddua okuyorlarsa... Vatandaş, birbiriyle çatışan bu iki ‘helal oy-haram oy’ fetvasından hangisiyle amel edecek?

“Doğru Mu”ya tak diye soracaksınız, şak diye söyleyecek size. Uydurma haberler, dezenformasyonla mücadele programı karşısında bundan böyle kaçacak delik arayacak, yalana dolana son. Vatandaş ne kadar sevinse az, doğru ve gerçek üstünde kurulan iktidar tekeli kökleşiyor"