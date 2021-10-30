Karar yazarı Beki: Erdoğan; 'Kürdistan' sözüne tepki gösteren CHP ile MHP’yi cehaletle suçluyordu

Karar yazarı Akif Beki, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" dediği için esnaf Cemil Taşkesen'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakanlığında “Doğu Karadeniz Lazistan, Doğu ve Güneydoğu Kürdistan’dı” dediği hatırlatılıyor. Erdoğan; “Kürdistan” sözüne tepki gösteren CHP ile MHP’yi, Atatürk dönemi Meclis zabıtlarına, Osmanlı eyaletlerine bakmaya çağırıyor, cehaletle suçluyordu" dedi.

Beki, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okuduğu cuma hutbeside Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmemesiyle ilgili olarak, "Erdoğansız AK Parti anmasına, Ecevitsiz ve Erbakansız KKTC kurtuluşu kutlamaya benzemiyor mu? ‘Alisiz Alevilik’ reddiyeleri döşenen bir kurumdan gelmesi ise daha da ironik. Ama komik kaçmıyor artık" ifadesini kullandı.

Beki şunları kaydetti:

"Politik mizahın yararlanabileceği bir tezat ama kimsenin gülmeye hali yok. Mizaha yer de tahammül de kalmadı. Zaten nükteye, şamataya konu olabilecek şeylerin kendisi tahammülsüzlük eseri. Memleket, baştan ayağa kasım kasım kasılıyor. Lügatinde ‘eşek şakası’ olan, ağır şakayı bile kaldırabilen bir kültür için hazin."