Karar yazarı Beki'den MHP'liler ve İçişleri Bakanı'na: Savcı, tehdit ve korkutmayla sindirilirse soruşturma engellenmiş olmayacak mı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının soruşturmasını yürüten savcı Alparslan Tufan'ı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı'nın tehdit etmesine ilişkin olarak, MHP'liler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Savcı, tehdit ve korkutmayla sindirilirse soruşturma engellenmiş olmayacak mı?" diye sordu.

Beki yazısında, "MHP lideri Bahçeli, gazeteci ve siyasilere sokak saldırılarının partisiyle ilişkilendirilmesine 'komplo' dediğinde, umutlanmıştım. Komplonun bozulması için gerçeklerin ortaya çıkmasını, bütün bağlantılarıyla aydınlatılmasını MHP de istiyor demekti. AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı adına bu saldırılar kınandığında, sevindirici bulmuştum. İyiye gidişti, Kılıçdaroğlu’na saldırıdaki gibi sahiplenme yoktu. Demek ki saldırganlar korunmayacaktı, saldırılar haklılaştırılmayacaktı. Mağdurlar, uğradıkları saldırının suçlusu gösterilmeyecekti. Bu da saldırganları cesaretlendirmeyecek, yeni saldırılara teşvik etmeyecekti."görüşünü savundu.

Beki, "İzmir’de, minarelerden 'Çav Bella' okutma provokasyonunda, bir CHP’li tutuklanmıştı. Twitter’da kınamadan paylaştı diye. Onaylamamış, övmemişti de. Emniyet, bu paylaşım sonucu kamu güvenliğini bozan hiçbir taşkınlık yaşanmadığını mahkemeye bildirdiği halde...Twitter’da, tahrik sonucu infiale kapılmış gibi yapanların kampanyası yeterli sayılmıştı. Hedefleştirdikleri Banu Özdemir, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklanmış, sonra beraat etmişti. Oysa şimdi sokakta silahlı, sopalı siyasi şiddete dönüşen bir tahrik var. Kamu düzenini bozmaya elverişli olmayı, yakın tehlike oluşturmayı bırakın, somut eyleme dökülmüş bir tahrik! Bu saldırganları, kin ve düşmanlığa kim tahrik etti? Son 2 yılda benzer nitelike başka saldırılar da yaşandı. Aralarında nasıl bir bağ var? Saldırılar, örgütlü ve planlı görünüyor. Azmettiricileri varsa kim?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Bütün bu bağlantılar araştırılıp soruşturulmadan ne MHP’ye komplo kurulduysa o bozulabilirdi. Ne de iktidar, sokaklarda asayişi ve kanun hakimiyetini sağlayabilirdi. Ayrı telden çalan MHP’liler ve İçişleri Bakanı Soylu’ya sorum şu: Savcı, tehdit ve korkutmayla sindirilirse soruşturma engellenmiş olmayacak mı? Saldırılar aydınlatılmazsa MHP’ye komplo nasıl bozulacak? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Ve Bakan’ın 'Üçü birbirinden ayrı, biri kişisel, diğerleri tepkisel saldırı' dediği doğruysa...Savcıya, soruşturacak ne kalıyor? Hem örtbas etmek, kimin işine yarar?" ifadesini kullandı.

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