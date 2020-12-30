Karar yazarı Beki'den 'kökten çözüm' önerisi: Oldu olacak, merkezi yayına geçilsin; RTÜK tek akış yapsın

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TV kanallarına gönderdiği 'ısrarlı' tavsiyeyi eleştirdi.

Beki yazısında, "RTÜK, düzenleme ve denetleme görevini yeni bir boyuta taşıdı. 'Aziz RTÜK gelmiş, şeker şerbet ez hanım' tadında bir yeni yıl isteğiyle... Madem ki 'yayıncılık otoritesi'yiz dedi ve TV’lerden şu kadarcığını isteme hakkını kendine tanıdı: 'Yeni yılla birlikte 4 gün boyunca aziz vatandaşlarımızın evde aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri göz önünde bulundurulduğunda, televizyonlarda nostalji günlerinde olduğu gibi ailenin sıcaklığını yansıtacak faydalı, eğlendirici ve bilgilendirici programların yayınlanmasının önemi bir kat daha artmaktadır. Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun, birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları ısrarla tavsiye ediyoruz.' Kendini bu kadarcık şımartmayı RTÜK’e çok görecek değil ya medyamız! Israr etmiş üstelik. Eh, kırmaz, ikiletmezler artık." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Fakat TV’lerin yayın akışına her seferinde böyle rica minnet mi karışacak RTÜK? Oldu olacak, merkezi yayına geçilsin. RTÜK tek akış yapsın, hepsi uysun. Bir kerede kökten çözülsün. Bak ısrar ediyorum, hatırım kalır." ifadesini kullandı.